В Германии расследуют возможную продажу люксовых автомобилей в Россию

Следователи и прокуратура в нескольких городах Германии принимают меры против подозреваемых в незаконном экспорте роскошных автомобилей в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Правоохранители подозревают менеджеров автосалона в городе Бохум, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, продали в Россию большое количество роскошных автомобилей стоимостью более пяти миллионов евро.

Это, утверждает таможенный следственный отдел Эссена и прокуратура Бохума, нарушает действующее экспортное эмбарго.

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Схема, по данным следствия, работала так: немецкие дилеры оформляли автомобили как легально экспортированные в третьи страны, хотя на самом деле они были ввезены в Россию.

В четверг следователи провели обыски на двух объектах недвижимости в Бохуме и Дортмунде и изъяли доказательства, а также транспортные средства как имущество. Дальнейшие детали производства не разглашаются.

Напомним, что продажа автомобилей в Россию запрещена 11-ым пакетом санкций Европейского Союза, который вступил в силу в июне 2023 года.

В Грузии после этого также запретили экспорт и реэкспорт в Россию и Беларусь автомобилей из стран Евросоюза.