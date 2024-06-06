У Болгарії лідер проросійської партії заявив, що її активісти зупиняли військову колону армії
Лідер болгарської проросійської партії "Відродження" Костадін Костадінов повідомив, що активісти партії "зупинили військову колону" болгарської армії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".
"Ми з "Відродженням" зупинили військову колону на початку Аспарухового мосту, в напрямку Варни. Війна буквально на порозі", – написав він в соцмережах.
Міністерстві оборони Болгарії в той же час зазначило, що жодних дій громадян щодо блокування військової колони не було зафіксовано, а причиною зупинки колони став нещасний випадок на дорозі.
Однак Костадін Костадінов, виступаючи на телебаченні, заявив, що ситуація була не такою, і що навіть була погроза зброєю з боку представника військової поліції в бік протестувальників.
"Через Аспарухів міст проходить військова колона, яка перешкоджає пересуванню громадян. Вони починають обурюватися, і один із військових виходить і каже "забирайтеся, або я буду стріляти" в громадян. Вам не здається скандальним, що представник військової поліції виходить і погрожує громадянину Болгарії зброєю, кажучи: "Відступи, або я буду стріляти?" – запитав лідер "Възраждане".
Заяви лідера "Відродження" стали частиною передвиборчої кампанії напередодні виборів до парламенту Болгарії та Європарламенту.
"Через нашу країну постійно проходить техніка, яка вивозиться з півдня на північ, до Румунії, до кордону з Україною. Оскільки НАТО готується до війни з Росією і оскільки мета полягає в тому, щоб залучити нашу країну, у нас є дуже простий вибір – у неділю ми проголосуємо або за війну, або за мир. Наша країна майже в стані війни", – заявив Костадінов.
Міністерство оборони Болгарії після заяв "голови політичної партії" підкреслило, що болгарська армія жодним чином не має бути залучена до виборчої кампанії . У відомстві наголосили, що болгарська армія деполітизована і служить болгарському народу незалежно від політичних перипетій і виконує свої конституційні зобов'язання.
За інформацією Міноборони в конкретному випадку 4 червня військова колона, яка перевозила техніку зенітно-ракетного формування для участі в національних навчаннях "Шабла-2024", зупинилася в районі Аспарухова мосту у Варні. Міст був тимчасово закритий органами Міністерства внутрішніх справ для руху через ДТП.
Військову колону супроводжували наряди військової поліції. Завданням служби є забезпечення безпеки пересування особового складу та військової техніки, передбачається і носіння офіцерів зброї під час виконання службових обов’язків. Однак вони не перевищили своїх повноважень, підкреслило Міноборони
Національні навчання "Шабла-2024", куди їхала військова колона, є плановими та проводяться щорічно протагом багатьох років на полігоні Повітряних Сил.
"Спроби підірвати авторитет болгарської армії та збройних сил і перешкодити їх навчанню можуть мати лише негативні наслідки для національної безпеки та міжнародного авторитету Болгарії", - наголосило Міністерство оборони.
Нагадаємо, проросійська ультраправа болгарська партія "Відродження" відправила делегацію до Москви на запрошення партії президента Росії Владіміра Путіна "Єдина Росія".
Колишній прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков назвав неофашистською організацією проросійську партію "Відродження" через агресивну поведінку її лідера та прихильників.