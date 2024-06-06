В Болгарии лидер пророссийской партии заявил, что ее активисты останавливали военную колонну армии
Лидер болгарской пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов сообщил, что активисты партии "остановили военную колонну" болгарской армии.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".
"Мы с „Возрождением" остановили военную колонну в начале Аспарухового моста, в направлении Варны. Война буквально на пороге", – написал он в соцсетях.
Министерстве обороны Болгарии в то же время отметило, что никаких действий граждан по блокированию военной колонны не было зафиксировано, а причиной остановки колонны стал несчастный случай на дороге.
Однако Костадин Костадинов, выступая на телевидении, заявил, что ситуация была не такой, и что даже была угроза оружием со стороны представителя военной полиции в сторону протестующих.
"Через Аспарухов мост проходит военная колонна, которая препятствует передвижению граждан. Они начинают возмущаться, и один из военных выходит и говорит "убирайтесь, или я буду стрелять" в граждан. Вам не кажется скандальным, что представитель военной полиции выходит и угрожает гражданину Болгарии оружием, говоря: "Отступите, или я буду стрелять?" – спросил лидер "Възраждане".
Заявления лидера "Возрождения" стали частью предвыборной кампании накануне выборов в парламент Болгарии и Европарламент.
"Через нашу страну постоянно проходит техника, которая вывозится с юга на север, в Румынию, к границе с Украиной. Поскольку НАТО готовится к войне с Россией и поскольку цель состоит в том, чтобы привлечь нашу страну, у нас есть очень простой выбор – в воскресенье мы проголосуем либо за войну, либо за мир. Наша страна почти в состоянии войны", – заявил Костадинов.
Министерство обороны Болгарии после заявлений "главы политической партии" подчеркнуло, что болгарская армия никоим образом не должна быть вовлечена в избирательную кампанию. В ведомстве подчеркнули, что болгарская армия деполитизирована и служит болгарскому народу независимо от политических перипетий и выполняет свои конституционные обязательства.
По информации Минобороны в конкретном случае 4 июня военная колонна, которая перевозила технику зенитно-ракетного формирования для участия в национальных учениях "Шабла-2024", остановилась в районе Аспарухова моста в Варне. Мост был временно закрыт органами Министерства внутренних дел для движения из-за ДТП.
Военную колонну сопровождали наряды военной полиции. Задачей службы является обеспечение безопасности передвижения личного состава и военной техники, предусматривается и ношение офицеров оружия при исполнении служебных обязанностей. Однако они не превысили своих полномочий, подчеркнуло Минобороны
Национальные учения "Шабла-2024", куда ехала военная колонна, являются плановыми и проводятся ежегодно на протяжении многих лет на полигоне Воздушных Сил.
"Попытки подорвать авторитет болгарской армии и вооруженных сил и помешать их обучению могут иметь лишь негативные последствия для национальной безопасности и международного авторитета Болгарии", – отметило Министерство обороны.
Напомним, пророссийская ультраправая болгарская партия "Возрождение" отправила делегацию в Москву по приглашению партии президента России Владимира Путина "Единая Россия".
Бывший премьер-министр Болгарии Николай Денков назвал неофашистской организацией пророссийскую партию "Возрождение" из-за агрессивного поведения ее лидера и сторонников.