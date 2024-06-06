Чехия планирует купить у Германии 77 танков Leopard 2A8

В ближайшие недели правительство Чехии утвердит соглашение о закупке танков Leopard 2A8.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Чехия ведет переговоры с Германией о присоединении к тендеру, она хотела бы приобрести 77 танков. По словам Черноховой, это соглашение является промежуточным шагом на пути к фактическому заключению договора купли-продажи, который может быть подписан до конца этого года.

Правительство поручило Черноховой вести переговоры о возможности участия в немецком тендере в мае прошлого года. "Нам удалось продвинуть вперед проект приобретения основных боевых танков Leopard 2A8, и где-то в ближайшие недели мы должны получить от правительства одобрение так называемого соглашения о присоединении к совместному приобретению танков", – сказала она.

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По словам министра, если правительство согласится на соглашение, это создаст пространство для того, чтобы Чешская Республика имела как можно большую долю в будущей промышленной кооперации.

За последние два года Германия передала Чехии 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину в обмен на военную помощь Украине. В феврале этого года Чернохова проинформировала правительство о возможности передачи еще одной партии такой же техники. Германия также предложила Чехии приобрести еще 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину, таким образом Чехия будет иметь в целом 42 танка Leopard 2A4 и три ремонтно-эвакуационные машины.

"В будущем наши солдаты должны иметь 77 новых танков 2A8 и 45 танков 2A4", – сказала министр. Таким образом, Чехия должна иметь в целом 122 танка, включая ремонтно-эвакуационные машины.

Основные боевые танки вместе с боевыми машинами пехоты образуют бригаду. Ранее Чехия пообещала НАТО, что будет иметь в своем распоряжении бригаду тяжелой техники до 2026 года, но она не сможет выполнить это обязательство.

Как сообщалось, Румыния готовится заключить контракт с Южной Кореей о закупке 54 самоходных гаубиц K9 на сумму около 1 миллиарда долларов.

Самоходные гаубицы из Южной Кореи ранее закупили для своих войск в частности Польша и Эстония. Эти страны активно оказывали военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.