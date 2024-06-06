Румунія придбає в Південної Кореї 54 самохідні гаубиці на $1 млрд

Румунія готується укласти контракт із Південною Кореєю про закупівлю 54 самохідних гаубиць K9 на суму близько 1 мільярда доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал Digi24.

Контракт, як очікується, буде підписаний "у першій половині року" під час візиту міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка до Румунії, де він обговорить "оборонне співробітництво з місцевими органами влади".

Як ідеться в публікації, переговори про підписання контракту перебувають "на завершальній стадії". Він передбачатиме придбання Румунією 54 самохідних гаубиць K9, 36 спеціальних боєприпасів, запасних труб, боєприпасів тощо.

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Виробник гаубиць K9, південнокорейська компанія Hanwha, була єдиною компанією, що брала участь у тендері, оголошеному Міністерством національної оборони Румунії влітку 2023 року.

Самохідні гаубиці з Південної Кореї раніше закупили для своїх військ зокрема Польща та Естонія. Ці країни активно надавали військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Крім того, Румунія вирішила придбати у США партію найсучасніших винищувачів F-35.