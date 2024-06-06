Колишнього соратника Трампа зобов'язали відбути ув'язнення за неповагу до Конгресу

Давній соратник експрезидента Дональда Трампа Стівен Беннон повинен прибути до в'язниці до 1 липня для відбування свого покарання за неповагу до Конгресу – ув'язнення строком на чотири місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Окружний суддя Вашингтона Карл Ніколс задовольнив запит Міністерства юстиції США про початок тюремного ув'язнення Беннона після того, як у травні колегія з трьох суддів федерального апеляційного суду підтвердила його звинувачення.

Ніколс спочатку дозволив Беннону залишатися на свободі, поки той оскаржував своє засудження. Але прокурори закликали суддю відкликати це рішення після того, як апеляційний суд вирішив, що всі заперечення Беннона не мають під собою підстав.

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Захист ексрадника Трампа на суді стверджував, що звинувачення проти його клієнта були політично мотивованими, а дії, в яких він звинувачувався, виконував за порадою свого адвоката.

Очікується, що Беннон буде домагатися призупинення дії наказу судді, що може відтермінувати дату початку його ув'язнення.

Нагадаємо, Стівена Беннона у липні 2022 року визнали винним за двома пунктами звинувачення в неповазі до Конгресу США через відмову свідчити перед комітетом, який розслідував події штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

У жовтні того року суд присудив Беннону чотири місяці позбавлення волі.

Стів Беннон був радником Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року, а потім працював головним стратегом Білого дому у 2017 році. Після звільнення з Білого дому Беннон працював над згуртуванням правих сил у Європі.