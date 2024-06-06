Бывшего соратника Трампа обязали отбыть заключение за неуважение к Конгрессу

Давний соратник экс-президента Дональда Трампа Стивен Бэннон должен прибыть в тюрьму до 1 июля для отбывания своего наказания за неуважение к Конгрессу – заключение сроком на четыре месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Окружной судья Вашингтона Карл Николс удовлетворил запрос Министерства юстиции США о начале тюремного заключения Бэннона после того, как в мае коллегия из трех судей федерального апелляционного суда подтвердила его обвинения.

Николс сначала разрешил Бэннону оставаться на свободе, пока тот оспаривал свое осуждение. Но прокуроры призвали судью отозвать это решение после того, как апелляционный суд решил, что все возражения Бэннона не имеют под собой оснований.

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Защита экс-советника Трампа на суде утверждала, что обвинения против его клиента были политически мотивированными, а действия, в которых он обвинялся, выполнял по совету своего адвоката.

Ожидается, что Бэннон будет добиваться приостановления действия приказа судьи, что может отсрочить дату начала его заключения.

Напомним, Стивена Бэннона в июле 2022 года признали виновным по двум пунктам обвинения в неуважении к Конгрессу США из-за отказа свидетельствовать перед комитетом, который расследовал события штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В октябре того года суд приговорил Бэннона к четырем месяцам лишения свободы.

Стив Бэннон был советником Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года, а затем работал главным стратегом Белого дома в 2017 году. После увольнения из Белого дома Бэннон работал над сплочением правых сил в Европе.