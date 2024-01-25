Колишнього радника Трампа засудили за неповагу до Конгресу

Федеральний суд у Вашингтоні 25 січня засудив колишнього торговельного радника Білого дому за президенства Дональда Трампа Пітера Наварро до чотирьох місяців ув’язнення за неповагу до Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Справа щодо Наварро стосується його відмови прийти за повісткою на слухання вже розпущеного спецкомітету Палати представників США, який розслідував обставини штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

У вересні 2023 року суд визнав ексрадника Трампа винним за двома пунктами звинувачень. Прокуратура просила по шість місяців ув’язнення на кожен, але суд об’єднав їх і зменшив покарання до чотирьох місяців позбавлення волі.

Крім того, Наварро також має заплатити 9500 доларів штрафу.

Суддя Амір Мехта відкинув аргументи підсудного про те, що його справа була політично вмотивованою і що він не з’явився в Конгресі за повісткою, пославшись на привілей виконавчої влади Трампа. Наварро майже одразу після вироку суду оскаржив його.

Рішення у його справі стало другою юридичною перемогою "спецкомітету 6 січня" Палати представників США.

Минулого жовтня на основі його матеріалів до чотирьох місяців ув’язнення – так само за неповагу до Конгресу – засудили іншого ексрадника Трампа Стівена Беннона. Його справа наразі перебуває на розгляді в апеляції.

Самому Трампу в серпні 2023 року також оголосили федеральні звинувачення у зв'язку зі штурмом Капітолія.