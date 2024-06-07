Польські фермери зняли блокаду для вантажівок на КПП "Рава-Руська"

Польські фермери з початку доби 7 червня припиняють блокаду руху вантажів на пункті пропуску "Гребенне-Рава Руська".

Про це в офіційному Telegram повідомила Державна митна служба України пізно увечері 6 червня, пише "Європейська правда".

У відомстві оголосили, що опівночі з 6 на 7 червня польські фермери мають припинити блокування руху вантажних транспортних засобів на пункті перетину кордону Польщі та України "Гребенне-Рава Руська", що тривала кілька днів.

Доповнено. Вранці 7 червня речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" підтвердив, що польські протестувальники справді припинили акцію.

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"Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі", – повідомив він.

Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.

Нагадаємо, польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок на виїзд з України на "Рава Руській" з 4 червня. Спершу очікувалося, що акція триватиме до середини дня 6 червня, але у підсумку фермери вирішили залишатися на КПП до кінця доби.

Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня, після прохання глави уряду Дональда Туска.

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