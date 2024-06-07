Польские фермеры сняли блокаду для грузовиков на КПП "Рава-Руська"

Польские фермеры с начала суток 7 июня прекращают блокаду движения грузов на пункте пропуска "Гребенне-Рава Руська".

Об этом в официальном Telegram сообщила Государственная таможенная служба Украины поздно вечером 6 июня, пишет "Европейская правда".

В ведомстве объявили, что в полночь с 6 на 7 июня польские фермеры должны прекратить блокирование движения грузовых транспортных средств на пункте пересечения границы Польши и Украины "Гребенне-Рава Руська", которое длилось несколько дней.

Дополнено. Утром 7 июня представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что польские протестующие действительно прекратили акцию.

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"Фактически интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи. Сейчас все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме", – сообщил он.

Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и до этого, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.

Напомним, польские протестующие начали блокировать движение грузовиков на выезд из Украины на "Рава Руськой" с 4 июня. Сначала ожидалось, что акция продлится до середины дня 6 июня, но в итоге фермеры решили оставаться на КПП до конца суток.

Перед этим последняя блокада на границе закончилась в конце апреля, после просьбы главы правительства Дональда Туска.

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