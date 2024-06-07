В Польше прокуратура объяснила задержание военных, которые стреляли, чтобы остановить мигрантов

Польская прокуратура предоставила обоснование действий в отношении трех польских военных, привлеченных к охране границы, наказание которых возмутило общество.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь генпрокурора Анна Адамяк вышла с разъяснением по расследованию в отношении трех польских военных после того, как они применили огнестрельное оружие, чтобы остановить мигрантов на границе.

Расследованием инцидента занимается 8-е военное управление окружной прокуратуры Варшавы.

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Как пояснила пресс-секретарь, процедуру привлечения к ответственности начали на основании информации и видеозаписей, предоставленных пограничниками управлению военной полиции в Белостоке. Военная полиция со своей стороны начала действовать в соответствии с тем, как это прописано в законодательстве.

Трех военных задержали 29 марта. Прокурор отдела по военным делам окружной прокуратуры Белостока на основании предоставленных материалов решил начать расследование по факту превышения полномочий, а именно выстрелов в направлении мигрантов, которые пытались пересечь границу, что создавало прямую угрозу для их жизни.

Никто из мигрантов не получил ранений, но прокуратура руководствовалась тем, что в тот момент военные не были в ситуации, угрожающей жизни.

Напомним, скандал поднялся после публикации портала Onet о наказании военных, задействованных в охране границы с Беларусью, которые применили огнестрельное оружие, когда пытались остановить группу нелегальных мигрантов. По словам одного из военных, непосредственное командование прилагало мало усилий, чтобы защитить их в этой ситуации.

Эти новости вызвали возмущение в обществе, особенно на фоне недавнего инцидента в районе поселка Дубичи Церковные, где мигрант нанес пограничнику ножевые ранения. В четверг он скончался в больнице. МИД Польши требует от Минска выдать подозреваемого мигранта.

Министр обороны Польши после огласки заявил, что действия военной полиции выглядят неприемлемыми. Премьер Дональд Туск также заявил, что считает общественное возмущение обоснованным и он ожидает "выводов и кадровых решений".

Как известно, в последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно. Польский президент Анджей Дуда решил созвать заседание Совета нацбезопасности по этому поводу.

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