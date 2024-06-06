У Польщі піднявся скандал після того, як стало відомо про покарання військових, задіяних в охороні кордону з Білоруссю, за застосування вогнепальної зброї під час протистояння з мігрантами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У середу стало відомо, що кількох військових, задіяних до охорони кордону з Білоруссю, відсторонили від виконання обов’язків та висунули їм звинувачення у перевищенні повноважень і створення загрози для життя. Звинувачення стосуються подій, що сталися наприкінці березня-початку квітня.

Інформацію про інцидент першим опублікував портал Onet. За викладеною версією подій, група мігрантів перетнула кордон і постріли у повітря не зупинили їх. Тоді військові зі складу 1-ї Варшавської механізованої бригади почали стріляти у землю. Приблизно 43 постріли влучили у паркан. Мігранти врешті відступили за лінію кордону.

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Проте після того дії військових почала розслідувати польська військова поліція. За словами одного з військових, з якими спілкувались журналісти, трьох людей з його підрозділу "повели геть у наручниках, немов злочинців". Проти двох почали провадження, згодом їх виступили з-під варти. Співрозмовник ЗМІ обурювався тим, що безпосереднє командування докладало мало зусиль для того, щоб захистити їх у цій ситуації.

Після розголосу відреагував міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Затримання військових, які відкривають попереджувальний вогонь по мігрантах, які на них нападають – це неприйнятно. Дії військової поліції щодо затриманих потребують пояснення. Солдати, які на сторожі безпеки держави, мають бути впевнені у тому, що законодавчо захищені", – заявив міністр.

Як відомо, останнім часом ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася, сутички мігрантів з прикордонниками стаються регулярно.

Прем’єр Польщі Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони після того, як наприкінці травня в районі села Дубичі Церковні прикордонника поранили ножем.

Водночас у прикордонних з Білоруссю громадах критикують плани у теперішньому вигляді, оскільки від цього можуть суттєво постраждати доходи місцевих бізнесів, зокрема тих, що заробляють на туризмі у Біловезьку Пущу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підготує інформаційну кампанію, спрямовану на жителів країн, звідки мігранти найчастіше потрапляють на білорусько-польський кордон, щоб вони не вірили розповідям про "легкий шлях до ЄС".

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