У Бундестазі схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів, зокрема для України

Бюджетний комітет нижньої палати парламенту Німеччини Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів.

Як пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство оборони ФРН.

Це рішення має дозволити продовжити надання Україні необхідних боєприпасів, а також поповнити німецькі запаси, йдеться в повідомленні.

"Наразі з однією з німецьких оборонних компаній узгоджено виробництво й постачання тисяч снарядів для надання подальшої підтримки Україні та поповнення власних запасів боєприпасів", – зазначає відомство.

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Ці боєприпаси в першу чергу призначені для самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 22 одиниці яких Німеччина надала Україні.

У Міноборони вказують, що на ці потреби виділять 880 млн євро, на які підуть кошти зі спеціального фонду Бундесверу та оборонного бюджету.

Бюджетний комітет також схвалив внесення змін до рамкової угоди з оборонним підрядником, яка дозволяє приєднатися до неї іншим країнам.

Днями агентство Reuters повідомило, німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала, що коштуватиме 880 млн євро.

Rheinmetall вже має угоду вартістю 1,2 млрд євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів та зарядів. Розміщуючи замовлення, Міноборони Німеччини також прагне, щоб Rheinmetall зміг встановити нову виробничу лінію в центральному німецькому містечку Унтерлюсс, йдеться в листі.

Раніше стало відомо, що Rheinmetall інвестує понад 180 млн євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Перед цим компанія отримала велике замовлення на артилерійські боєприпаси від країни-члена НАТО на суму майже 300 млн євро.

Водночас Rheinmetall оголосив, що отримає понад 130 млн євро від Європейського Союзу на збільшення виробництва боєприпасів.