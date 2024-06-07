В Бундестаге одобрили закупку дополнительных 155-мм снарядов, в частности для Украины

Бюджетный комитет нижней палаты парламента Германии Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило Министерство обороны ФРГ.

Это решение должно позволить продолжить предоставление Украине необходимых боеприпасов, а также пополнить немецкие запасы, говорится в сообщении.

"Сейчас с одной из немецких оборонных компаний согласованы производство и поставки тысяч снарядов для оказания дальнейшей поддержки Украине и пополнения собственных запасов боеприпасов", – отмечает ведомство.

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Эти боеприпасы в первую очередь предназначены для самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 22 единицы которых Германия предоставила Украине.

В Минобороны указывают, что на эти цели выделят 880 млн евро, на которые пойдут средства из специального фонда Бундесвера и оборонного бюджета.

Бюджетный комитет также одобрил внесение изменений в рамочное соглашение с оборонным подрядчиком, которое позволяет присоединиться к нему другим странам.

На днях агентство Reuters сообщило, немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала, что будет стоить 880 млн евро.

Rheinmetall уже имеет соглашение стоимостью 1,2 млрд евро на несколько сотен тысяч снарядов, запалов и зарядов. Размещая заказ, Минобороны Германии также хочет, чтобы Rheinmetall смог установить новую производственную линию в центральном немецком городке Унтерлюсс, говорится в письме.

Ранее стало известно, что Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.

Перед этим компания получила крупный заказ на артиллерийские боеприпасы от страны-члена НАТО на сумму почти 300 млн евро.

В то же время Rheinmetall объявил, что получит более 130 млн евро от Европейского Союза на увеличение производства боеприпасов.