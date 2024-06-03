Rheinmetall інвестує понад 180 млн євро в завод з виробництва боєприпасів у Литві

Німецький оборонний концерн Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Відповідну інвестиційну угоду підписали міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте і представники Rheinmetall.

Очікується, що Rheinmetall також створить щонайменше 150 робочих місць в Литві.

Реклама:

"Початок роботи Rheinmetall у Литві є важливим кроком на шляху до задоволення нагальних потреб нашої країни у сфері оборони та безпеки. Це допоможе нам забезпечити безперебійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, оскільки продукція, необхідна європейській обороні, буде вироблятися на литовській землі", – сказала Армонайте.

Очікується, що новий завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.

Проєкту надано статус державного значення, а його конкретне місце розташування буде оголошено протягом найближчих тижнів.

Заступник міністра транспорту і комунікацій Юліус Скачкаускас заявив минулого тижня, що будівництво заводу Rheinmetall має розпочатися в жовтні.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Литовський президент Гітанас Науседа назвав цю угоду довгоочікуваним кроком у зміцненні оборонної промисловості країни.

23 квітня Сейм Литви ухвалив поправки, які створили сприятливі умови для великих місцевих та західних виробників, зокрема Rheinmetall, щоб швидше та легше будувати заводи в країні.