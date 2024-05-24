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Rheinmetall розповів про замовлення країною НАТО боєприпасів на 300 млн євро

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 13:53 — Іванна Костіна

Збройова компанія Rheinmetall отримала велике замовлення на артилерійські боєприпаси від країни-члена НАТО на суму майже 300 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні компанії.

"Клієнт НАТО розмістив у Rheinmetall замовлення на постачання артилерійських боєприпасів. Замовлення включає кілька десятків тисяч артилерійських снарядів і кілька сотень тисяч модулів заряджання ракетного палива", – йдеться у повідомленні.

Про яку саме країну НАТО йдеться в компанії не уточнили.

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Загальна валова вартість замовлень, заброньованих на другий квартал 2024 року, становить майже 300 мільйонів євро. Поставки відбудуться у період з 2024 по 2028 рік.

У компанії зазначили, що поповнення запасів боєприпасів збройних сил внаслідок війни в Україні принесло Rheinmetall великі замовлення в галузі артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, в середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

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