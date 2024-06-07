В Албанії спалахнули протести з вимогою відставки прем'єра

В Албанії спалахнули протести проти прем'єра Еді Рами із закликом до нього піти у відставку: демонстранти підпалили шини й закидали поліцію камінням після того, як в розслідуванні італійських журналістів з'явилися звинувачення в причетності посадовця до організованої злочинності та корупції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Двоє правоохоронців отримали поранення, коли демонстрації під стінами парламенту в центрі столиці Тирани набули насильницького характеру, а більшість партії Рами в парламенті відхилила пропозицію опозиції про проведення дебатів.

Кілька депутатів закликали прем'єра піти у відставку через репортаж італійського державного мовника Rai 3, в якому очільника уряду звинувачують у корупції.

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Частина репортажу Rai включає розмову на камеру з колишнім віцепрем'єром Арбеном Ахметаджем, який живе за кордоном. В ній експосадовець розповідає про мережу злочинних угруповань, які наживаються на торгівлі наркотиками в Європі та відмивають кошти через будівельний сектор країни.

"Існує координація між мафіозними організаціями. Вони не конфліктують, тому що Еді Рама попросив їх уникати неприємностей", – сказав Ахметадж.

Репортаж викликав обурення в опозиції Албанії. Організатори протесту планують нову акцію наступного тижня.

Сам Рама рішуче заперечив звинувачення, висунуті колишнім заступником албанського прем'єра в репортажі Rai. Він звинуватив його автора в експлуатації західноєвропейських стереотипів проти балканської нації.

"Албанія вже не та, що раніше, але ті, хто звик ставитися до нас як до країни третього світу, не можуть пробачити нашого прогресу", – сказав очільник уряду.

У лютому кілька тисяч прихильників албанської опозиції влаштували акцію протесту в Тирані, звинувачуючи уряд країни в корупції.

В Албанії з минулої осені опозиційні депутати регулярно зривають засідання парламенту на знак протесту проти відмови лівих соціалістів, що перебувають при владі, почати розслідування ймовірних випадків корупції за участю Еді Рами та інших високопосадовців.