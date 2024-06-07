В Албании вспыхнули протесты с требованием отставки премьера

В Албании вспыхнули протесты против премьера Эди Рамы с призывом к нему уйти в отставку: демонстранты подожгли шины и забросали полицию камнями после того, как в расследовании итальянских журналистов появились обвинения в причастности чиновника к организованной преступности и коррупции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Двое правоохранителей получили ранения, когда демонстрации под стенами парламента в центре столицы Тираны приобрели насильственный характер, а большинство партии Рамы в парламенте отклонило предложение оппозиции о проведении дебатов.

Несколько депутатов призвали премьера уйти в отставку из-за репортажа итальянского государственного вещателя Rai 3, в котором главу правительства обвиняют в коррупции.

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Часть репортажа Rai включает разговор на камеру с бывшим вице-премьером Арбеном Ахметаджем, который живет за границей. В ней экс-чиновник рассказывает о сети преступных группировок, которые наживаются на торговле наркотиками в Европе и отмывают средства через строительный сектор страны.

"Существует координация между мафиозными организациями. Они не конфликтуют, потому что Эди Рама попросил их избегать неприятностей", – сказал Ахметадж.

Репортаж вызвал возмущение в оппозиции Албании. Организаторы протеста планируют новую акцию на следующей неделе.

Сам Рама решительно отрицал обвинения, выдвинутые бывшим заместителем албанского премьера в репортаже Rai. Он обвинил его автора в эксплуатации западноевропейских стереотипов против балканской нации.

"Албания уже не та, что раньше, но те, кто привык относиться к нам как к стране третьего мира, не могут простить нашего прогресса", – сказал глава правительства.

В феврале несколько тысяч сторонников албанской оппозиции устроили акцию протеста в Тиране, обвиняя правительство страны в коррупции.

В Албании с прошлой осени оппозиционные депутаты регулярно срывают заседания парламента в знак протеста против отказа левых социалистов, находящихся у власти, начать расследование предполагаемых случаев коррупции с участием Эди Рамы и других высокопоставленных чиновников.