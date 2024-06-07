У Румунії стався потужний вибух в магазині будівельних товарів: 13 поранених
Новини — П'ятниця, 7 червня 2024, 13:13 —
У п’ятницю вранці потужний вибух стався в магазині будівельних матеріалів у румунському місті Ботошані, внаслідок якого 13 осіб були поранені.
Про це повідомляє Digi24, інформує "Європейська правда".
На момент вибуху у приміщенні перебували близько 100 осіб – покупців і працівників.
За даними румунського Міністерства охорони здоров’я, серед 13 поранених четверо перебувають у важкому стані.
Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості.
Рятувальники продовжують пошукову операцію на місці вибуху, поки не переконаються, що під завалами немає інших людей.
Також, як зазначено, є ризик того, що будівля магазину може обвалитися. Доступ до неї наразі обмежений лише для пошуково-рятувальних команд.
Вважається, що вибух був спричинений енергетичною установкою всередині магазину.
Як відомо, увечері 6 червня у Вірменії стався сильний вибух на АЗС біля одного з автошляхів, постраждали семеро людей.
У травні у німецькому місті Дюссельдорф стався вибух, внаслідок якого загинули троє осіб, щонайменше 16 отримали поранення.