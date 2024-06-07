У Румунії стався потужний вибух в магазині будівельних товарів: 13 поранених

У п’ятницю вранці потужний вибух стався в магазині будівельних матеріалів у румунському місті Ботошані, внаслідок якого 13 осіб були поранені.

Про це повідомляє Digi24, інформує "Європейська правда".

На момент вибуху у приміщенні перебували близько 100 осіб – покупців і працівників.

Inquam Photos

Inquam Photos

За даними румунського Міністерства охорони здоров’я, серед 13 поранених четверо перебувають у важкому стані.

Реклама:

Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Рятувальники продовжують пошукову операцію на місці вибуху, поки не переконаються, що під завалами немає інших людей.

Також, як зазначено, є ризик того, що будівля магазину може обвалитися. Доступ до неї наразі обмежений лише для пошуково-рятувальних команд.

Вважається, що вибух був спричинений енергетичною установкою всередині магазину.

Як відомо, увечері 6 червня у Вірменії стався сильний вибух на АЗС біля одного з автошляхів, постраждали семеро людей.

У травні у німецькому місті Дюссельдорф стався вибух, внаслідок якого загинули троє осіб, щонайменше 16 отримали поранення.