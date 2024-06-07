В Румынии произошел мощный взрыв в магазине строительных товаров: 13 раненых

В пятницу утром мощный взрыв произошел в магазине строительных материалов в румынском городе Ботошани, в результате которого 13 человек были ранены.

Об этом сообщает Digi24, информирует "Европейская правда".

На момент взрыва в помещении находились около 100 человек – покупателей и работников.

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Inquam Photos

По данным румынского Министерства здравоохранения, среди 13 раненых четверо – в тяжелом состоянии.

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Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести.

Спасатели продолжат поисковую операцию на месте взрыва, пока не убедятся, что под завалами нет других людей.

Также, как указано, есть риск того, что здание магазина может обвалиться. Доступ к нему пока ограничен только для поисково-спасательных команд.

Считается, что причиной взрыва стала энергетическая установка внутри магазина.

Как известно, вечером 6 июня в Армении произошел сильный взрыв на АЗС возле одной из автодорог, пострадали семь человек.

В мае в немецком городе Дюссельдорф произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, по меньшей мере 16 получили ранения.