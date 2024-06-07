У Вірменії стався сильний вибух на АЗС, двоє людей у реанімації

Увечері 6 червня у Вірменії стався сильний вибух на АЗС біля одного з автошляхів, постраждали семеро людей.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Вибух стався у четвер близько 23:10 за місцевим часом на автозаправній станції на трасі Єреван-Севан, після того почалася сильна пожежа, що пошкодила приміщення АЗС і запарковані машини. Вибухнути могла цистерна зі скрапленим газом.

Внаслідок інциденту постраждали семеро людей, їх госпіталізували з опіками різної тяжкості. Про загиблих на цей час невідомо.

Реклама:

У зв’язку з вибухом розпочали розслідування за низкою статей кримінального кодексу, зокрема за підозрою у недбалості, що спричинила тяжкі наслідки для життя і здоров’я людей, порушенні правил безпеки у місцях зберігання вибухових речовин та правил зберігання легкозаймистих матеріалів.

Двоє постраждалих на цей час залишаються в реанімації у дуже важкому стані, стан ще чотирьох покращується, а одну людину виписали одразу ж після надання першої допомоги.

Нагадаємо, у вересні 2023 року внаслідок вибуху на бензосховищі у Нагірному Карабаху загинули більше сотні людей. Трагедія сталась у розпал масового виїзду населення з регіону через те, що він мав перейти під контроль Азербайджану – біля бензосховища зібралась велетенська черга охочих заправити авто перед від’їздом до Вірменії.

У вибуху на АЗС у Румунії також у вересні 2023 року загинули четверо і постраждали понад 50 осіб.