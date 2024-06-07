Суд в Польше отказался экстрадировать в Литву подозреваемого в нападении на соратника Навального

Польский суд отказал в экстрадиции в Литву одного из двух мужчин, подозреваемых в нападении на соратника погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Апелляционный суд заявил, что один из подозреваемых не может быть экстрадирован в Литву, поскольку польская прокуратура ведет аналогичное дело.

В то же время, решение в отношении другого задержанного суд еще не принял.

Реклама:

Двое польских граждан были арестованы в Варшаве 3 апреля, а позже воеводский суд города принял решение об их экстрадиции в Литву.

Ранее сообщалось, что двух мужчин, задержанных в Польше в начале апреля по подозрению в нападении на соратника погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе, планировали экстрадировать в Литву до середины мая.

Нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него была сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и атака была связана с приближением президентских "выборов" в России.

Сам соратник Навального обвинил в нападении лидера РФ Владимира Путина.