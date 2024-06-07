У Польщі наказали носити вогнепальну зброю поліцейським, які чергують біля кордону з Білоруссю

У Польщі поліцейські, які чергують на польсько-білоруському кордоні, від п’ятниці мають носити особисту зброю.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо RMF FM.

За даними журналістів, рішення було ухвалено у зв’язку з оцінкою ситуації на місці.

Причиною такого рішення стало загострення ситуації на кордоні, де почастішали напади іммігрантів на польських поліцейських і штурми прикордонного паркану.

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Напередодні стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

Останнім часом ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася, сутички мігрантів з прикордонниками стаються регулярно. Польський президент Анджей Дуда вирішив скликати засідання Ради нацбезпеки з цього приводу.

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