Естонія хоче обмежити право громадян РФ купувати землю біля об’єктів держоборони

Міністерство внутрішніх справ Естонії планує внести зміни до законодавства, щоб громадяни третіх країн не могли купувати нерухомість у стратегічно важливих для Естонії точках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Міністерство зібрало низку прикладів того, як недружньо налаштовані по відношенню до Естонії країни купують значущу нерухомість за кордоном. У меморандумі, складеному міністерством, згадується мер міста Мурманськ, який володіє гірським будинком з видом на важливу норвезьку військову базу.

За словами міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса, розбиратися з подібними загрозами повинна й Естонія. "В Естонії є, наприклад, квартири, які розташовані поруч із дуже важливими об'єктами і можуть використовуватися для спостереження. Також може бути і якась більша і важливіша нерухомість", – зазначив Ляенеметс.

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Міністерство внутрішніх справ небагатослівно коментує цю тему. Проте в меморандумі міністерства згадується житловий комплекс Kalevi Panorama, побудований російськими бізнесменами. У радіусі кількох сотень метрів від 14-поверхових житлових будинків розташовані як військове містечко, так і штаб-квартира Сил оборони.

Уже кілька років Департамент поліції та прикордонної охорони занепокоєний квартирою, що належить громадянину Росії, яка розташована поруч з однією з естонських прикордонних застав. "Це дає змогу спостерігати за нашою діяльністю в цьому місці", – сказав Ляенеметс.

Він зазначив, що аналогічну тактику використовує і Китай. "Китайці купили тисячі об'єктів нерухомості навколо японських військових об'єктів. З часом цей патерн стає очевидним, ти починаєш це розуміти, але тоді вже важко або неможливо щось зробити. Діяти потрібно вже зараз", – сказав він.

Втім, як зазначається, розробка законопроєкту ускладнюється тим, що держава не бажає оприлюднювати список стратегічних об'єктів.

Міністерство внутрішніх справ сподівається представити намір про розробку закону з пропозиціями конкретних змін не пізніше кінця року.

Нагадаємо, голова оборонного комітету парламенту Фінляндії Юкка Копра вважає, що російські олігархи, які володіють нерухомістю в країні, можуть співпрацювати з розвідкою Росії.

З 2023 року у Фінляндії набув чинності закон, який в окремих випадках вимагає дозволу оборонного відомства для укладання угод про купівлю-продаж нерухомості. Уряд також розглядає ініціативу про повну заборону продажу нерухомості російським особам.