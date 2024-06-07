Эстония хочет ограничить право граждан РФ покупать землю возле объектов гособороны

Министерство внутренних дел Эстонии планирует внести изменения в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли покупать недвижимость в стратегически важных для Эстонии точках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Министерство собрало ряд примеров того, как недружественно настроенные по отношению к Эстонии страны покупают значимую недвижимость за рубежом. В меморандуме, составленном министерством, упоминается мэр города Мурманск, который владеет горным домом с видом на важную норвежскую военную базу.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляенеметса, разбираться с подобными угрозами должна и Эстония. "В Эстонии есть, например, квартиры, которые расположены рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть и какая-то более крупная и важная недвижимость", – отметил Ляенеметс.

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Министерство внутренних дел немногословно комментирует эту тему. Однако в меморандуме министерства упоминается жилой комплекс Kalevi Panorama, построенный российскими бизнесменами. В радиусе нескольких сотен метров от 14-этажных жилых домов расположены как военный городок, так и штаб-квартира Сил обороны.

Уже несколько лет Департамент полиции и пограничной охраны обеспокоен квартирой, принадлежащей гражданину России, которая расположена рядом с одной из эстонских пограничных застав. "Это позволяет наблюдать за нашей деятельностью в этом месте", – сказал Ляенеметс.

Он отметил, что аналогичную тактику использует и Китай. "Китайцы купили тысячи объектов недвижимости вокруг японских военных объектов. Со временем этот паттерн становится очевидным, ты начинаешь это понимать, но тогда уже трудно или невозможно что-то сделать. Действовать нужно уже сейчас", – сказал он.

Впрочем, как отмечается, разработка законопроекта осложняется тем, что государство не желает обнародовать список стратегических объектов.

Министерство внутренних дел надеется представить намерение о разработке закона с предложениями конкретных изменений не позднее конца года.

Напомним, председатель оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра считает, что российские олигархи, владеющие недвижимостью в стране, могут сотрудничать с разведкой России.

С 2023 года в Финляндии вступил в силу закон, который в отдельных случаях требует разрешения оборонного ведомства для заключения сделок о купле-продаже недвижимости. Правительство также рассматривает инициативу о полном запрете продажи недвижимости российским лицам.