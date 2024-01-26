Фінляндія зробила перший крок для заборони продажу нерухомості росіянам
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен 26 січня створив міжурядову робочу групу, яка перевірить можливість повної заборони продажу нерухомості фізичним та юридичним особам з Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Група має вивчити законодавчі можливості заборони купівлі нерухомості у Фінляндії особами з РФ і підготувати відповідні пропозиції. Підставою для такого кроку Хякканен назвав національну безпеку.
"Ми знаємо, що Росія також може намагатися використовувати нерухомість для певних видів впливу. Важко проконтролювати і заздалегідь оцінити, які саме об'єкти можуть викликати проблеми", – пояснив голова фінського Міноборони.
Він не виключив, що фінальний законопроєкт може містити винятки, які не становитимуть загрозу нацбезпеці Фінляндії.
"Росія, яка веде агресивну загарбницьку війну в Європі, своїми діями показала, що готова використовувати різні слабкі місця, які знаходить у західних суспільствах. Наприклад, безпеку кордонів, критичну інфраструктуру та об'єкти нерухомості необхідно захищати заздалегідь, щоб вони не могли бути використані для дестабілізації суспільства", – констатував Хякканен.
Робоча група буде працювати до 31 березня, уточнило Міністерство оборони Фінляндії.
З 2023 року у Фінляндії набув чинності закон, який в окремих випадках вимагає дозволу оборонного відомства для укладання угод про купівлю-продаж нерухомості.
Міністерство оборони Фінляндії обґрунтовує негативні рішення про дозвіл на купівлю нерухомості, серед іншого, загрозами національній обороні чи захисту територіальної цілісності.