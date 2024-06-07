В Швеции задержали 19 пропалестинских активистов, которые забаррикадировались в университете

Шведская полиция задержала 19 пропалестинских активистов, которые забаррикадировались в главном техническом университете страны в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Полиция вывела активистов в масках с третьего этажа здания Королевского технологического института в Стокгольме. По словам правоохранителей, они, вероятно, будут привлечены к уголовной ответственности за незаконное проникновение на территорию университета и неповиновение полиции.

Около полудня активисты заблокировали стульями и столами вход в корпус университета, известного под шведской аббревиатурой KTH. Некоторые выкрикивали "Свободу Палестине" и вывешивали в окнах палестинские флаги. Люди, которые поддерживали активистов, и большой контингент правоохранителей, включая полицейских с собаками и конную полицию, быстро собрались возле KTH, расположенного к северу от центра Стокгольма.

Реклама:

В Instagram активисты заявили, что заняли здание, чтобы оказать давление на KTH и заставить его прекратить сотрудничество с израильскими университетами.

Университет описывает себя как крупнейшее в Швеции заведение технического образования и исследований и является ведущим техническим университетом на международном уровне.

На прошлой неделе несколько пропалестинских активистов были ненадолго задержаны в связи с несанкционированной демонстрацией у здания КТН.

В Нидерландах на этой неделе полиция разогнала пропалестинских демонстрантов в университете Неймегена.

А в минувшие выходные участники акции "Студенты против оккупации", которые развернули палаточный городок на территории Копенгагенского университета в знак протеста против действий Израиля в секторе Газы, объявили о завершении протеста.

В последние недели студенты проводили акции протеста или разбивали лагеря в Финляндии, Дании, Италии, Испании, Франции и Великобритании, повторяя пропалестинские протесты в американских кампусах.