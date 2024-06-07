Президент Латвії за призупинення "кандидатства" Грузії через закон про "іноагентів"

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що після ухвалення в Грузії суперечливого закону про "іноагентів" її статус кандидата на членство в Європейському Союзі має бути призупинений.

Про це він сказав на безпековій конференції Riga StratCom Dialogue 2024, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Рінкевичс у виступі розкритикував чинну політику Євросоюзу щодо Грузії та закликав Брюссель діяти терміново і жорстко, щоб відповісти на зростання російського впливу у Тбілісі.

"Якщо ми не надішлемо дуже ясний і дуже твердий сигнал, а лише висловлюватимемо нашу стурбованість на словах, то ситуація погіршиться", – вважає президент Латвії.

Реклама:

Він принагідно згадав агресію Росії проти Грузії у 2008 році, коли міжнародна реакція була недостатньою і повільною, а багато хто вважав, що Тбілісі нібито спровокувало Москву.

Окремо Ринкевичс закликав уряд Грузії враховувати побажання свого суспільства і не піддаватися зовнішньому впливу, який може перешкодити демократичному розвитку країни.

Він додав, що Латвія підтримає починання й зусилля Грузії, але тільки в тому разі, якщо країна поважатиме принципи демократії та верховенства закону.

У грудні 2023 року ЄС надав Грузії статус кандидата на членство, але після ухвалення закону про "іноагентів" у Брюсселі почали говорити про замороження процедур вступу Грузії або ж позбавлення її статусу кандидата.

У Євросоюзі також допустили перегляд безвізу з Грузією через ухвалення закону про "іноагентів".