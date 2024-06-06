США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот

Сполучені Штати запровадили візові санкції проти представників партії влади в Грузії "Грузинська мрія" та членів їхніх сімей, відповідальних за антизахідну риторику та насильницький розгін протестів проти закону про "іноагентів".

Про це, як передає "Європейська правда", оголосив на брифінгу 6 червня речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Міллер нагадав, що у зв'язку з останніми діями грузинської влади держсекретар США Ентоні Блінкен доручив переглянути двосторонні відносини Вашингтона і Тбілісі та в межах цього перегляду запровадив нову політику візових обмежень.

"Сьогодні, відповідно до цієї політики, ми вживаємо кроків для накладання візових обмежень на десятки громадян Грузії", – анонсував речник Держдепу.

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За його словами, під санкції потрапили члени партії "Грузинська мрія", депутати парламенту, правоохоронці, а також приватні особи та члени родин підсанкційних осіб, причетні до підриву демократії в Грузії, нападів на протестувальників і "свідомого поширення дезінформації за вказівкою грузинської влади".

"Ми й далі сподіваємось, що керівництво Грузії переосмислить свої кроки та вживе заходів у відповідності до довготривалих євроатлантичних прагнень свого народу. Але якщо цього не станеться, США готові вжити додаткових заходів", – підсумував Міллер.

Сполучені Штати також говорили, що можуть переглянути допомогу, яку надають Грузії, через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" та антизахідний розворот країни.

А в Євросоюзі допустили перегляд безвізу з Грузією через ухвалення закону про "іноагентів".