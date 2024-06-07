Президент Латвии за приостановление "кандидатства" Грузии из-за закона об "иноагентах"

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что после принятия в Грузии противоречивого закона об "иноагентах" ее статус кандидата на членство в Европейском Союзе должен быть приостановлен.

Об этом он сказал на конференции по безопасности Riga StratCom Dialogue 2024, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Ринкевичс в выступлении раскритиковал действующую политику Евросоюза в отношении Грузии и призвал Брюссель действовать срочно и жестко, чтобы ответить на рост российского влияния в Тбилиси.

"Если мы не пошлем очень ясного и очень твердого сигнала, а только будем выражать нашу обеспокоенность на словах, то ситуация ухудшится", – считает президент Латвии.

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Он попутно вспомнил агрессию России против Грузии в 2008 году, когда международная реакция была недостаточной и медленной, а многие считали, что Тбилиси якобы спровоцировало Москву.

Отдельно Ринкевичс призвал правительство Грузии учитывать пожелания своего общества и не поддаваться внешнему влиянию, которое может помешать демократическому развитию страны.

Он добавил, что Латвия поддержит начинания и усилия Грузии, но только в том случае, если страна будет уважать принципы демократии и верховенства закона.

В декабре 2023 года ЕС предоставил Грузии статус кандидата на членство, но после принятия закона об "иноагентах" в Брюсселе начали говорить о замораживании процедур вступления Грузии или же лишения ее статуса кандидата.

В Евросоюзе также допустили пересмотр безвиза с Грузией из-за принятия закона об "иноагентах".