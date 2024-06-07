Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

Французские СМИ сообщили о прибытии президента Владимира Зеленского в Елисейский дворец для встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Во время встречи ожидается подписание двух соглашений, предусматривающих выделение Украине 650 млн евро в качестве кредитов и пожертвований.

"Президент Украины прибыл в Елисейский дворец для встречи с Эмманюэлем Макроном. Французский и украинский президенты примут участие в церемонии подписания двух соглашений, которые предусматривают выделение Украине 650 млн евро в виде кредитов и пожертвований на поддержку, в частности, критически важных объектов энергетической инфраструктуры, которые являются объектом нападения России", – говорится в сообщении.

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Напомним, в четверг Владимир Зеленский вместе с женой Еленой участвовал в церемонии ко Дню высадки союзников в Нормандии.

Президент Франции в этот день анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage-2000-5 и подготовку дополнительных украинских военнослужащих.

Зеленский в речи в Национальной ассамблее Франции, нижней палате парламента, благодарил Париж за поддержку и призвал позаботиться о том, чтобы в будущем о битве, происходящей в Украине, говорили так, как о победной высадке союзников в Нормандии.