Зеленський прибув на церемонію до Дня висадки в Нормандії: його зустрів Макрон

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув на пляж Омаха-біч, де відбудеться церемонія відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Le Figaro.

Подружжя Зеленських зустрічав французький президент Емманюель Макрон разом із дружиною Бріджит.

Як зазначено, присутні зустріли українського президента бурхливими оплесками.

Реклама:

Очікують, що Зеленський у Нормандії проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

Наступного дня після урочистих заходів у Нормандії Зеленського чекають у Парижі.

Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.

У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.

Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.