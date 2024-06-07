Зеленський у парламенті Франції: "Треба, щоб через 80 років і нашу битву згадували як виграну"
Новини — П'ятниця, 7 червня 2024, 11:59 —
Президент України Володимир Зеленський у промові в Національній асамблеї Франції, нижній палаті парламенту, дякував Парижу за підтримку і закликав подбати про те, щоб у майбутньому про битву, що відбувається в Україні, говорили так, як про переможну висадку союзників у Нормандії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зеленський побудував промову на паралелях між Другою світовою війною і висадкою союзників у Нормандії як її переломним моментом та триваючою війною Росії проти України, розв’язка у якій визначить майбутнє Європи.
Він наголосив, що теперішня вільна Європа – результат сміливості людей, які у роки Другої світової обрали боротися і не дали нацистській Німеччині перемогти.
"Виграні битви повернули Європу людству. Без тих виграних битв не було б нічого, не було б України і Франції, усіх вільних націй… (Але) Європа, якою всі її знають у період після Другої світової війни, – це те, що не буде вічним саме по собі", – наголосив Зеленський.
Він провів паралелі з триваючою війною Росії проти України, яка повернула на континент велику війну і підняла питання про те, де зупиниться Росія, якщо її не зупинити в Україні.
Зеленський нагадав, що фактично Росія намагається чинити вплив по всьому світу, "куди може дотягнутися і де не зустрічає спротиву", як, зокрема, у Сирії та африканському регіоні Сахелі, а також вдається до шантажу, щоб їй боялися наповну протидіяти.
"Битва за Україну зараз має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців. Ця битва є роздоріжжям", – наголосив президент.
"Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Бо ми з вами не маємо права програти. Чи має право ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, тому що ніяких ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз. Якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Як і тоді, коли зло розгортало агресію проти своїх сусідів у 1930-х роках.
Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно, так. Ми можемо. Україна, а отже, і Європа. Європа, а отже, і Франція. Я впевнений у цьому так само, як Франція, яка вірила у свободу ще тоді, коли D-day ще не відбувся", – наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що українці ще у найскладніші перші дні війни вірили, що зможуть вистояти, якщо тільки не залишаться наодинці і отримають достатню допомогу.
"І це буде доказом того, що Європа не відкотиться до часів, коли вже без висадки союзників на континенті із залученням майже всього світу неможливо було завершити війну у Європі так, щоб це відповідало інтересам Європи… Важливо, щоб нашу співпрацю згадували через 80 років як виграну битву", – зазначив Володимир Зеленський.
Також у промові він висловив впевненість, що одного дня Україна "побачить у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили у небі Нормандії".
Він окремо подякував депутатам за підтримку двосторонньої безпекової угоди між Україною та Францією.
Нагадаємо, у четвер Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою брав участь у церемонії до Дня висадки союзників у Нормандії.
Президент Франції у цей день анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців.
На 7 червня запланували візит Зеленського до Парижа, під час якого має відбутися також зустріч українського президента з президентом США Джо Байденом. За даними ЗМІ, під час неї Байден оголосить про новий пакет допомоги для України.