На євровиборах в Угорщині явка зросла майже на 10 пунктів порівняно з 2019 роком

На виборах до Європарламенту в Угорщині фіксують високу явку.

Про це повідомила Державна виборча комісія країни, пише "Європейська правда" з посиланням на Index.

Станом на 13:00 у неділю 33,14% виборців, які мають право голосу, проголосували – це 2 609 173 людини.

У 2019 році до цього часу проголосували 24,01%.

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На виборах в Угорщині відбувається протистояння між партією "Фідес" популістського прем'єр-міністра Віктора Орбана та новою партією "Тиса" на чолі з колишнім соратником Орбана Петером Мадяром.

Багато хто розглядає вибори як фактичний референдум як щодо Орбана, так і щодо опозиційних партій, які протягом останніх років намагалися кинути йому виклик.

Напередодні виборів партія "Фідес" Орбана провела інтенсивну дезінформаційну кампанію, стверджуючи – без надання доказів – що існує глобальна змова з метою втягування Угорщини у пряму війну з Росією.

"Фідес" і її сателіти встановили рекорди в ЄС за обсягами реклами в соцмережах, сповненої антизахідною дезінформацією.

А Петер Мадяр в суботу, напередодні голосування, мобілізував десятки тисяч своїх прихильників у Будапешті в останній демонстрації сили напередодні виборів до Європейського парламенту.

Детальніше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини. Як Петер Мадяр став загрозою для Орбана та чого чекати Україні