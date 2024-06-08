Суперник Орбана зібрав велелюдний мітинг у Будапешті напередодні євровиборів

Політичний новачок Петер Мадяр, який сподівається завдати удару по прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, мобілізував десятки тисяч прихильників у Будапешті в суботу в останній демонстрації сили напередодні виборів до Європейського парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Петер Мадяр, який за кілька місяців створив найсильнішу опозиційну партію в Угорщині, сподівається використати хороший результат на недільних виборах до ЄС, щоб просунути себе і свій рух до перемоги над Орбаном на наступних загальнонаціональних виборах, запланованих на 2026 рік.

фото з Facebook Петра Мадяра

Колись інсайдер партії Орбана "Фідес", Мадяр швидко став відомим завдяки публічним звинуваченням прем'єр-міністра та його союзників у корупції та антидемократичних тенденціях.

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У суботу Мадяр звернувся до натовпу, який заповнив площу Героїв у Будапешті, заявивши, що він і його рух побудують "більш красиву, мирну і щасливу країну" і покладуть край 14-річному перебуванню Орбана при владі.

"Я був іскрою, яка запустила двигун змін", – сказав він.

Останні опитування показують, що "Фідес", ймовірно, отримає відносну більшість голосів на недільних виборах, але партія Мадяра "Повага і свобода" (TISZA) може набрати до 30% і призвести до втрати місць для "Фідес" серед 21 члена угорської делегації в законодавчому органі ЄС.

TISZA здобула свою базу підтримки серед виборців, розчарованих як неліберальною формою правління Орбана, так і традиційними опозиційними партіями Угорщини, які виявилися нездатними кинути серйозний виклик правлінню популістського лідера з 2010 року.

Мадяр відкинув звинувачення Орбана в тому, що він – або будь-які інші угорці – "виступають за війну". У травневому інтерв'ю AP він недвозначно вказав на потенційні ризики, якщо Росії буде дозволено утримувати окуповані нею українські території, включно з Кримським півостровом, який Москва анексувала у 2014 році.

У своєму останньому зверненні до виборців перед виборами в суботу він заявив, що покладе край "пропаганді страху" Орбана і працюватиме на благо країни, де "немає ні лівих, ні правих, а є лише угорці".

Детальніше про те, хто такий Петер Мадяр читайте у статті Альтернатива для Угорщини. Як Петер Мадяр став загрозою для Орбана та чого чекати Україні