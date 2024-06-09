На евровыборах в Венгрии явка выросла почти на 10 пунктов по сравнению с 2019 годом

На выборах в Европарламент в Венгрии фиксируют высокую явку.

Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index.

По состоянию на 13:00 в воскресенье 33,14% избирателей, имеющих право голоса, проголосовали – это 2 609 173 человека.

В 2019 году к этому времени проголосовали 24,01%.

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На выборах в Венгрии происходит противостояние между партией "Фидес" популистского премьер-министра Виктора Орбана и новой партией "Тиса" во главе с бывшим соратником Орбана Петером Мадьяром.

Многие рассматривают выборы как фактический референдум как к Орбану, так и к оппозиционным партиям, которые в последние годы пытались бросить ему вызов.

Накануне выборов партия "Фидес" Орбана провела интенсивную дезинформационную кампанию, утверждая – без предоставления доказательств – что существует глобальный заговор с целью втягивания Венгрии в прямую войну с Россией.

"Фидес" и ее сателлиты установили рекорды в ЕС по объемам рекламы в соцсетях, наполненной антизападной дезинформацией.

А Петер Мадьяр в субботу, накануне голосования, мобилизовал десятки тысяч своих сторонников в Будапеште в последней демонстрации силы накануне выборов в Европейский парламент.

Подробнее о том, кто такой Петер Мадьяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии. Как Петер Мадьяр стал угрозой для Орбана и чего ждать Украине.