Прем’єр Бельгії, що головує в ЄС, йде у відставку через провал на виборах

Очільник уряду Бельгії Александер де Кро офіційно повідомив, що подасть у відставку в понеділок.

Бельгійська Le Soir наводить цю заяву, яку прем’єр зробив у неділю повідомляє "Європейська правда".

Бельгійський прем’єр визнав поразку своєї партії та привітав переможців виборів, консервативну партію N-VA, що дотримується ідеології фламандського націоналізму. На національних виборах N-VA взяли понад 18%, а партія прем’єра, ліберальна Open VLD – менше 6%. У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбувалися національні парламентські вибори.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні. We will be back", – заявив він.

Реклама:

Попри невисокий результат партії, однопартійці привітали аплодисментами виступ де Кро та підтримали його.

Прем’єр заявив, що його наступник, нових повноцінний очільник уряду Бельгії, має бути призначений "швидко". Утім ця швидкість залежить від формування коаліції.

Як повідомляла ЄвроПравда, у неділю також Макрон розпустив парламент Франції через поразку його партії на євровиборах.

Бельгія головує у Раді ЄС до кінця червня. Україна розраховує на старт переговорів про вступ у ЄС 25 червня, під головуванням уряду Бельгії.