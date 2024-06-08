Глава МЗС очікує, що конференція, яка дає старт переговорам про вступ у ЄС, відбудеться 25 червня

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про попередні плани щодо проведення міжурядової конференції, яку вважають початком вступних переговорів до ЄС, 25 червня у Люксембурзі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Міністр наголосив, що Україна виконала сім рекомендацій Єврокомісії, що є підставою для ухвалення Радою ЄС рамки на переговори щодо членства України в ЄС.

"Як свідчать результати внутрішніх переговорів у Євросоюзі та діалогу Україна-ЄС, схвалення переговорної рамки і проведення Першої міжурядової конференції, якою мають розпочатися переговори про вступ, виглядають цілком досяжними вже в червні, за Бельгійського головування. Якщо, звісно, не станеться якийсь форс-мажор", – зазначив Кулеба.

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За його словами, попередньо заплановано, що перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою відбудуться 25 червня в Люксембурзі, після засідання Ради ЄС із загальних питань.

"Спочатку з Україною, потім із Молдовою. Вони відбуватимуться на рівні міністрів з європейських справ держав-членів за участю представників Єврокомісії на рівні комісара Олівера Варгеї", – уточнив міністр.

Повідомляли, що 7 червня Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Водночас, за даними ЗМІ, постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною, оскільки Угорщина виступила із запереченнями.

За словами іншого високопоставленого дипломата, Угорщина "виступила з такими самими просторікуваннями, як і минулого разу, про недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин".

В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

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