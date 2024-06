Премьер Бельгии, страны-председателя ЕС идет в отставку из-за провала на выборах

Глава правительства Бельгии Александр де Кро официально сообщил, что подаст в отставку в понедельник.

Бельгийская Le Soir приводит это заявление, которое премьер сделал в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Бельгийский премьер признал поражение своей партии и поздравил победителей выборов, консервативную партию N-VA, которая придерживается идеологии фламандского национализма. На национальных выборах N-VA взяли более 18%, а партия премьера, либеральная Open VLD – менее 6%. В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент проходили национальные парламентские выборы.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я подаю в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны. We will be back", – заявил он.

Несмотря на невысокий результат партии, однопартийцы приветствовали аплодисментами выступление де Кро и поддержали его.

Премьер заявил, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "быстро". Впрочем эта скорость зависит от формирования коалиции.

Как сообщала ЕвроПравда, в воскресенье также Макрон распустил парламент Франции из-за поражения его партии на евровыборах.

Бельгия председательствует в Совете ЕС до конца июня. Украина рассчитывает на старт переговоров о вступлении в ЕС 25 июня, под председательством правительства Бельгии.