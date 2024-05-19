Під Будапештом внаслідок зіткнення суден на Дунаї загинули щонайменш 2 людей

Щонайменш двоє людей загинули після інциденту за участі невеликого човна та, ймовірно, круїзного судна на Дунаї північніше Будапешта.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Про нещасний випадок стало відомо ввечері у суботу. Спершу на березі Дунаю біля Вероце знайшли чоловіка з травмою голови, зі спілкування з ним поліція з’ясувала, що на річці сталась якась аварія.

Після того неподалік знайшли тіло загиблого чоловіка та нижче за течією, майже у передмісті Будапешта, тіло загиблої жінки. Там само поліція знайшла пошкоджений моторний човен.

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За даними правоохоронців, всього на борту цього човна було вісім осіб, інших п’ятьох продовжують шукати.

Kristóf Balázs/444

Речник поліції Будапешта повідомив, що приблизно у час аварії в тому ж районі перебувало круїзне судно, яке згодом зупинилося у місті Комаром. Поліція з’ясувала, що один з його бортів пошкоджений.

Угорське 444.hu повідомляє, що в районі аварії продовжується масштабна пошукова операція за участі понад десятка катерів та безпілотників.

Тим часом у Румунії шукають трьох зниклих членів екіпажу судна, що затонуло в Чорному морі.

У Швейцарії вранці у неділю загинули двоє туристів, група яких потрапила у лавину.