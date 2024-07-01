В Германии круизный лайнер врезался в железнодорожный мост над Дунаем

В Германии пассажиры круизного лайнера были вынуждены прервать свое путешествие по Дунаю после того, как их корабль врезался в железнодорожный мост.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции, в воскресенье вечером, около 18:20, пассажирское судно врезалось в железнодорожный мост Швабельвайзер в Регенсбурге из-за не до конца опущенной рубки. Рулевая рубка получила сильные вмятины.

В результате аварии никто не пострадал. Однако судно, которое направлялось в Пассау, было вынуждено стать в док до полного устранения повреждений.

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Мост был закрыт около трех с половиной часов, а ущерб, нанесенный конструкции, составил около 20 тысяч евро.

По данным полиции, кораблю нанесен ущерб на сумму около 50 тысяч евро.

Пассажиры провели ночь на понедельник на корабле, а затем их отвезли автобусом на экскурсию. По словам представителя полиции, судно сможет продолжить свое путешествие во вторник.

В мае по меньшей мере два человека погибли после инцидента с участием небольшой лодки и, вероятно, круизного судна на Дунае севернее Будапешта.

А власти Амстердама в конце июня объявили о намерениях до 2035 года перенести городской пассажирский круизный терминал из центра города, чтобы круизные лайнеры больше туда не заходили, и таким образом уменьшили туристическую нагрузку.