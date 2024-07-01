Парламент Фінляндії схвалив угоду про військову співпрацю зі США

Парламент Фінляндії 1 липня одноголосно схвалив угоду про військове співробітництво між Фінляндією і США (DCA), за якою американська армія отримує право використовувати 15 місцевих військових об'єктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Угоду DCA вже було підписано в грудні, але не було затверджено парламентом. Депутатка Анна Контула (Союз лівих сил) виступала з пропозицією відхилити угоду, але її пропозиція не отримала підтримки.

Конституційний комітет підрахував, що угода має бути схвалена більшістю у дві третини депутатів. На думку комітету, угода багато в чому не суперечить конституції.

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Угода про оборонне співробітництво полегшує пересування і дії американських військ у Фінляндії.

У рамках цієї угоди на територію Фінляндії можуть бути доставлені зі США оборонне обладнання, спорядження, матеріали та військовослужбовці.

Відповідно до угоди, Фінляндія, серед іншого, відкриває для можливого використання США 15 своїх військових баз.

США мають аналогічні DCA-угоди з більш ніж 20 країнами.

Парламент Швеції затвердив двосторонню оборонну угоду з США 19 червня – це відбулося попри занепокоєння екологів і лівої опозиції щодо розміщення ядерної зброї на шведській території.

Нагадаємо, Швеція офіційно завершила процедуру набуття повноправного членства в НАТО 7 березня цього року.