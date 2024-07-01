Парламент Финляндии одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США

Парламент Финляндии 1 июля единогласно одобрил соглашение о военном сотрудничестве между Финляндией и США (DCA), по которому американская армия получает право использовать 15 местных военных объектов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Соглашение DCA уже было подписано в декабре, но не было утверждено парламентом. Депутат Анна Контула (Союз левых сил) выступала с предложением отклонить соглашение, но ее предложение не получило поддержки.

Конституционный комитет подсчитал, что соглашение должно быть одобрено большинством в две трети депутатов. По мнению комитета, соглашение во многом не противоречит конституции.

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Соглашение об оборонном сотрудничестве облегчает передвижение и действия американских войск в Финляндии.

В рамках этого соглашения на территорию Финляндии могут быть доставлены из США оборонное оборудование, снаряжение, материалы и военнослужащие.

В соответствии с соглашением, Финляндия, среди прочего, открывает для возможного использования США 15 своих военных баз.

США имеют аналогичные DCA-соглашения с более чем 20 странами.

Парламент Швеции утвердил двустороннее оборонное соглашение с США 19 июня – это произошло несмотря на беспокойство экологов и левой оппозиции относительно размещения ядерного оружия на шведской территории.

Напомним, Швеция официально завершила процедуру приобретения полноправного членства в НАТО 7 марта этого года.