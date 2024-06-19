Парламент Швеції схвалив угоду про оборонну співпрацю зі США

Парламент Швеції затвердив двосторонню оборонну угоду з США – це відбулося попри занепокоєння екологів і лівої опозиції щодо розміщення ядерної зброї на шведській території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Після майже шестигодинних дебатів угоду схвалили 266 голосами "за", проти виступили 37 депутатів.

Реклама:

Угода надає американським військовим право використовувати 17 шведських військових баз і полігонів по всій країні, на додаток до нових зобов'язань Швеції в НАТО.

Вашингтон уклав аналогічні угоди з кількома іншими країнами, в тому числі з Фінляндією, Норвегією, Данією, країнами Балтії та Польщею.

Однак поки що неясно, коли саме США зможуть розпочати розгортання особового складу і техніки на шведських базах.

Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон очікує, що Швеція виконає угоду протягом місяця, а потім надішле ноту до США. "Ми сказали, що меморандум може бути підписаний приблизно в серпні, і тоді робота може просунутися вперед", – сказав міністр.

На думку шведського уряду, угода посилить стримування Росії і в разі кризи або конфлікту відстань, з якої можуть бути розгорнуті солдати США, якщо зброя, боєприпаси і паливо вже зберігатимуться на території Швеції, буде значно коротшою.

Однак опозиційні партії "Зелених" і лівих залишилися критично налаштованими через відсутність в угоді чітких формулювань про ядерну зброю.

"Швеція – єдина країна в Скандинавському регіоні, яка не має в угоді пунктів, що забезпечують захист від ядерної зброї", – заявив депутат від Лівої партії Хокан Свеннелінг під час дебатів у вівторок.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив минулого місяця, що у воєнний час країна може розмістити у себе ядерну зброю.

Шведський уряд неодноразово підтверджував, що він і надалі вирішуватиме, яку зброю ввозити в країну, але, за словами Свеннелінга, це може змінитися, наприклад, якщо до влади в США прийде новий президент.

Йонсон відкинув звинувачення опозиції, зазначивши, що Швеція залишається суверенною країною.

"Цілком очевидно, що Швеція є суверенною країною, немає жодної іншої країни, яка може змусити Швецію мати ядерну зброю на шведській території", – сказав він.

Угода не містить чітких положень про заборону ядерної зброї на шведській території.

Нагадаємо, Швеція офіційно завершила процедуру набуття повноправного членства в НАТО 7 березня цього року.