Росії не вистачає боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні, і для потенційного великого наступу їй необхідно забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має.

Як повідомило агентство Reuters, про це заявив у вівторок високопоставлений посадовець НАТО на брифінгу для журналістів перед відкриттям саміту Альянсу, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, на полі бою Росія зазнає "дуже великих" втрат, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки і не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу.

"Що їм доводиться робити, так це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей", – сказав посадовець, який говорив на умовах анонімності.

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"Ми вважаємо, що для проведення справжніх наступальних операцій Росії доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже отримує від Ірану і Північної Кореї", – продовжив він.

"І Владіміру Путіну доведеться віддати наказ про нову широкомасштабну мобілізацію", – додав посадовець.

За його словами, Росія набирає близько 30 тисяч військових щомісяця, що дозволяє їй покривати свої великі втрати на полі бою.

Він підкреслив, що, за оцінкою НАТО, українська оборона значно покращилася, однак Київ також зазнав значних втрат у військах.

За його оцінками, Росія зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки.

За словами посадовця, "пройде деякий час", перш ніж Україна накопичить боєприпаси і особовий склад, необхідні для проведення нових широкомасштабних наступальних операцій.

Він також підкреслив, що Китай продовжує надавати Росії "критично важливі компоненти" для безпілотників, ракет і російської оборонної промисловості.

Посадовець підкреслив, що Путін "все ще думає, що час на його боці" і готовий витримати "справді приголомшливу кількість військових втрат".

Президент США Джо Байден на відкритті саміту у Вашингтоні заявив, що Україна все ще може зупинити Путіна.