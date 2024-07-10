России не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине, и для потенциального большого наступления ей необходимо обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что она уже имеет.

Как сообщило агентство Reuters, об этом заявил во вторник высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге для журналистов перед открытием саммита Альянса, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, на поле боя Россия несет "очень большие" потери, пытаясь удержать небольшие территориальные достижения и не имея достаточного количества войск и боеприпасов для широкомасштабного наступления.

"Что им приходится делать, так это приказывать недоукомплектованным, неопытным подразделениям двигаться в районы для достижения нереалистичных целей", – сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности.

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"Мы считаем, что для проведения настоящих наступательных операций России придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что она уже получает от Ирана и Северной Кореи", – продолжил он.

"И Владимиру Путину придется отдать приказ о новой широкомасштабной мобилизации", – добавил чиновник.

По его словам, Россия набирает около 30 тысяч военных ежемесячно, что позволяет ей покрывать большие потери на поле боя.

Он подчеркнул, что, по оценке НАТО, украинская оборона значительно улучшилась, однако Киев также понес значительные потери в войсках.

По его оценкам, Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года.

По словам чиновника, "пройдет некоторое время", прежде чем Украина накопит боеприпасы и личный состав, необходимые для проведения новых широкомасштабных наступательных операций.

Он также подчеркнул, что Китай продолжает предоставлять России "критически важные компоненты" для беспилотников, ракет и российской оборонной промышленности.

Чиновник подчеркнул, что Путин "все еще думает, что время на его стороне" и готов выдержать "действительно потрясающее количество военных потерь".

Президент США Джо Байден на открытии саммита в Вашингтоне заявил, что Украина все еще может остановить Путина.