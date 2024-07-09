Представник НАТО: Путін все ще думає, що час на його боці

В НАТО заявляють про небхідність підтримувати Україну і після 2025 року, оскільки лідер РФ Владімір Путін все ще думає, що час на його боці.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив високопосадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні.

Він зазначив, що Росія ще 3-4 роки здатна вести війну в нинішньому темпі, хоч це матиме довгострокові наслідки і для її економіки, і для населення.

"Владімір Путін думає, що час досі на його боці. Він досі має просування і ресурси і думає, що може виснажити Україну", – сказав представник НАТО.

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"Ми не повинні недооцінювати Росію у цьому відношенні", – зазначив він.

За словами посадовця, росіяни все ще можуть компенсувати свої військові втрати і демонструють бажання спричиняти значні втрати цивільного населення України.

"Тому ми повинні бути готовими підтримувати Україну і після 2025 року. Це не конфлікт, який може закінчитися невдовзі у будь-який момент. Це може потребувати років і зусиль, щоб не допустити переваги Росії

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перехід до довгострокових зобов’язань підтримки України з боку Альянсу має на меті схилити Росію до мирних переговорів.

А в США висловили побоювання, що Росія починає бачити ознаки втоми союзників від війни.