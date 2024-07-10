У ЄС готові пригрозити "миротворцю Орбану" достроковим закінченням головування Угорщини

У ЄС заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі – за фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Вікто Орбан використовує статус європейського головування без згоди інших членів ЄС і це почало дратувати європейських партнерів Угорщини.

Досі в ЄС ніколи не припиняли повноваження головуючої держави достроково, але можливості для цього є Євросоюзу є.

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Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, має тривати 6 місяців, але цей термін насправді не є твердо зафіксованим.

У статті 16 Лісабонського договору лише йдеться про те, що головування "здійснюється на основі рівної ротації", а терміни та черговість виконання цієї почесної місії визначається на саміті ЄС. Причому для його схвалення достатньо голосування кваліфікованою більшістю.

Тож немає жодних юридичних перепон, щоби на найближчому саміті відібрати у Угорщини крісло. Наприклад – скоротити термін головування Угорщини і передати ці функції Польщі, адже та має очолити Раду ЄС з 1 січня, але технічно буде готова перебрати ці функції на кілька місяців раніше.

Вже зараз джерела у Брюсселі наголошують на такій можливості, і вона точно звучатиме у вигляді "м’якої погрози" для Орбана на зустрічі послів держав-членів ЄС у середу, а потім – на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 22 липня.

Утім, у ЄС ще ніколи в історії не було випадків дострокового припинення головування, і створювати цей прецедент в Євросоюзі не хочуть без наднагальної потреби. Європейські колеги воліли би переконати угорського лідера змінити поведінку і уникнути цього кроку. Це наразі – основний варіант.

Утім, неможливо виключати, що у разі продовження і загострення конфлікту ЄС зрештою доведеться йти і на крайні заходи.

Деталі у статті: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну