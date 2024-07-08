Посли країн-членів ЄС мають намір підняти питання візитів Віктора Орбана із його самопроголошеною "мирною місією" щодо України на наступному засіданні Комітету постійних представників ЄС.

Про це заявив високопоставлений європейський дипломат журналістам у понеділок, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник агентства зазначив, що у столицях ЄС зростає занепокоєння щодо ролі Орбана в так званій "мирній місії" щодо України.

Співрозмовник наголосив, що у цій місії Орбан представляє лише свою країну. "Натомість він навмисно залишив багато двозначності, наприклад, через використання логотипа головування в ЄС у своїх драматичних посланнях", – сказав високопоставлений європейський дипломат.

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Він також повідомив журналістам, що з цього приводу посли – постійні представники держав-членів ЄС – "домагатимуться більшої чіткості під час засідання Комітету постійних представників у цю середу".

"Напруженість висока лише за сім днів головування (Угорщини в Раді ЄС), і очікується, що вона стане ще вищою, коли ми наближатимемося до дати проведення Ради з питань закордонних справ, також маючи на увазі, що тільки Угорщина, в той час, як усі решта двадцять шість країн ЄС погодилися, блокує Європейський мирний фонд (в рамках якого виділяється фінансування Україні на протистояння російській агресії. – Ред.)", – деталізував дипломат.

Віктор Орбан 2 липня здійснив перший візит до Києва після початку головування Угорщини в Раді ЄС, після чого вирушив до Москви, де провів зустрічі з Владіміром Путіним.

Пізніше Орбан попрямував до Азербайджану, де виступив на неформальному саміті Організації тюркських держав, і до Китаю, де зустрівся з Сі Цзіньпіном, а також оголосив про інші візити.

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.

Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

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