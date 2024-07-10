В ЕС обсуждают наказание для Орбана за "миротворческую миссию" в отношении Украины

В ЕС заговорили о наказании Венгрии и правительства Виктора Орбана за его международную активность, в том числе – за фейковое "посредничество" по прекращению войны в Украине.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Виктор Орбан использует статус европейского председательства без согласия других членов ЕС и это начало раздражать европейских партнеров Венгрии.

До сих пор в ЕС никогда не прекращали полномочия председательствующего государства досрочно, но возможности для этого у Евросоюза есть.

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Председательство Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, должно длиться 6 месяцев, но этот срок на самом деле не является твердо зафиксированным.

В статье 16 Лиссабонского договора лишь говорится о том, что председательство "осуществляется на основе равной ротации", а сроки и очередность выполнения этой почетной миссии определяется на саммите ЕС. Причем для его одобрения достаточно голосования квалифицированным большинством.

Поэтому нет никаких юридических преград, чтобы на ближайшем саммите отобрать у Венгрии кресло. Например, сократить срок председательства Венгрии и передать эти функции Польше, ведь та должна возглавить Совет ЕС с 1 января, но технически будет готова взять эти функции на несколько месяцев раньше.

Уже сейчас источники в Брюсселе отмечают такую возможность, и она точно будет звучать в виде "мягкой угрозы" для Орбана на встрече послов государств-членов ЕС в среду, а затем – на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 июля.

Впрочем, в ЕС еще никогда в истории не было случаев досрочного прекращения председательства, и создавать этот прецедент в Евросоюзе не хотят без крайней необходимости. Европейские коллеги предпочли бы убедить венгерского лидера изменить поведение и избежать этого шага. Это пока – основной вариант.

Впрочем, невозможно исключать, что в случае продолжения и обострения конфликта ЕС в конце концов придется идти и на крайние меры.

Детали в статье: Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине